В сети появилось видео, снятое в первые минуты после крушения «Боинга-777»

Агентство Associated Press выложило в сеть ранее неопубликованное любительское видео с места падения малайзийского «Боинга-777» под Донецком. Видео снято в первые минуты после падения самолета.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Боинг-777» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира были гражданами Нидерландов. 38 погибших были гражданами Австралии.

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Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, которая контролируется боевиками.

Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз.

24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.