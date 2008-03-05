В Европе ничего не знают об окончании газовой войны

Европейская комиссия пока не получила официальных сообщений об урегулировании украинско-российского газового конфликта, и продолжит тщательный мониторинг ппоставок газа в ЕС.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Ферран ТАРРАДЕЛЛАС-ЭСПУНИ.

“Мы не получили никаких официальных сообщений об урегулировании конфликта, а потому для нас ситуация остается неизменной. Мы продолжаем призывать обе стороны к быстрому решению проблемы”, - сказал он.

Представитель Еврокомиссии отметил, что сейчас Еврокомиссия имеет информацию из СМИ лишь о возобновлении поставок газа в полном объеме.

По словам Ф.ТАРРАДЕЛЛАСА-ЭСПУНИ, Европейская информационная сеть по энергобезопасности продолжает внимательно следить за развитием ситуации и за поставками газа в ЕС. Также остается неизменным и решение о проведении экстренного заседания Газовой координационной группы ЕС 11 марта.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР и председатель Правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА в ходе телефонных переговоров достигли договоренности о разрешении кризисной ситуации, которая сложилась в отношениях в газовой сфере.

В частности, стороны договорились о том, что поставки газа с 1 января по 1 марта 2008 года будут полностью оформлены и оплачены НАК «Нафтогаз Украины» по существующей на начало года схеме. Вопросы с поставками российского газа будут урегулированы. Переговоры по другим вопросам сотрудничества в газовой сфере будут продолжены.

«Транзит российского газа для европейских потребителей через территорию Украины осуществляется в полном объеме. Ограничение поставок для потребителей Украины сняты», - указывается в совместном заявлении.

Справка УНИАН. Утром 3 марта «Газпром» сократил поставки газа в Украину на 25% из-за нерешенных проблем с задолженностью «Нафтогаза Украины» за газ, потребленный в ноябре-декабре 2007 года, и отсутствия условий поставок в 2008 году.

4 марта в 20.00 мск ОАО ”Газпром” сократил еще на 25% поставки газа в Украину - до 69,3 млн. куб. м в сутки, что соответствует около 54% суточных плановых объемов.