В Харькове из-за террористической угрозы предлагают оборудовать маршрутки видеокамерами

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сказал председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута, говоря о мерах безопасности, применяемых в связи с терактом в рок-пабе «Стена» и участившимися диверсиями.

«Мы убедительно просим наших автоперевозчиков оборудовать, я понимаю, что это средства, но мы будем к этому идти, все маршрутки, все автобусы камерами внутреннего наблюдения и записи для того, чтобы анализировать, чтобы это было, как во всех странах. Мы сейчас находимся в такой зоне, где угроза теракта очень высокая», - сказал Балута.

По его словам, подобными камерами видеонаблюдения необходимо также оборудовать все кафе, бары и рестораны.

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Как сообщал УНИАН, 9 ноября в 21.45 в Харькове в рок-пабе «Стена» на улице Рымарской в центре города произошел взрыв. По данным ГСЧС, пострадали 11 человек. Правоохранители квалифицировали взрыв как террористический акт. Управление СБУ в Харьковской области начало расследование по ч. 2 ст. 258 УК (террористический акт с тяжкими последствиями).