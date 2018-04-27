Черкасские фермеры просят НАБУ остановить рейдерство - СМИ

14:29, 27 апреля 2018
Общество
39
Скриншот 112

На митинге более 200 человек, они требуют от властей остановить незаконный конкурс, называя его рейдерством, а также отстранить от занимаемых должностей руководство Черкасского Госгеокадастра, ГП "Черкасский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства" и Александра Колотилина - и. о. председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, сообщает 112.

"Мы протестуем здесь сегодня против беспринципного рейдерства, которое устроили Главное управление Госгеокадастра в Черкасской области и Черкасский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства, организовав незаконные земельные торги и таким образом, отобрав у честных людей возможность заниматься делом своей жизни в конкурентных условиях. У чиновников, которые пошли против людей, есть имена. Руководитель Держгеокадастра - Колотилин Александр Константинович. Он должен уйти в отставку. Руководитель Черкасского научно-исследовательского и проектного института землеустройства - Добровольский Петр Николаевич. Он должен предстать перед справедливым судом и сесть в тюрьму, если его вина будет доказана", - отметил один из организаторов митинга Павел Глубоченко. 

По его словам, незаконный конкурс нанес ущерб государству 22 млн грн. 

"Нельзя просто забыть двадцать два миллиона гривен - почти столько потеряло государство из-за незаконных торги землей. Статья триста шестьдесят четвертая, часть первая - "Злоупотребление властью или служебным положением" - не оставляет никаких шансов нечистым на руку чиновникам избежать наказания", - отметил он. 

Глубоченко также сообщил, что фермеры передали обращение в НАБУ, в котором описали подробно сложившуюся ситуацию и требуют остановить незаконный конкурс.

Watch video!

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter