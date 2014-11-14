На шахтах в зоне АТО назревают голодные бунты – СМИ

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заместителя председателя Независимого профсоюза Украины Виктора Акимочкина.

Он отмечает, что на многих шахтах заработная плата не поступала еще за сентябрь. "Мы готовы работать на полную мощность, но нам не дают этого делать", - говорят шахтеры Дзержинска.

В течение последних месяцев там зреет социальный взрыв. Четыре тысячи шахтеров - на пороге голодного бунта: прекращена выплата заработной платы, а работа самих шахт - заблокирована. Причина, как сообщил глава местной шахтерского профсоюза (ПРУП) Василий Щербань, - запрет правительства на использование взрывчатых веществ в шахтах в зоне АТО. Чтобы они не попали в руки вооруженных формирований "ДНР".

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"Но без взрывчатки процесс добычи угля на шахтах Дзержинска технологически невозможен", - объясняет Щербань.

На грани голодных бунтов и шахтеры Луганщины, в частности Лисичанска, рассказал председатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев. "Решение со взрывчаткой по Дзержинску вообще неадекватное. Шахты контролируются силами украинской армии. Тогда о каких рисках идет речь? Так же можно запретить и поставки оружия для армии - на том же основании".