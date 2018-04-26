Киевская коммунальщица задекларировала как подарок Tesla за 50 тысяч гривень (документ)

В разделе о доходах столичная коммунальщица указала 50 тысяч гривень как подарок в неденежной форме от своего сына.

Начальница планово-экономического отдела КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Дарницкого района. Киева" Татьяна Шуберт в 2017 году получила в подарок от сына автомобиль Tesla Model S.

Владелицей электрокара Tesla Model S 2013 года выпуска Татьяна Шуберт стала 11 апреля прошлого года. Согласно декларации, его стоимость на дату приобретения составляла 50 тысяч гривень. Однако сейчас на вторичном рынке цены на такие авто в зависимости от комплектации колеблются от 40 до 55 тысяч долларов, сообщает проект "Декларации" на сайте Bihus.Info.

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В разделе о доходах коммунальщица указала 50 тысяч гривень подарка в неденежной форме от своего сына Владимира Шуберта. Вероятно, речь идет именно об этой машине. Еще 270 тысяч гривень чиновнице подарил ее 87-летний отец Анатолий Ластовский.

В январе 2016 года Татьяна Шуберт оформила свидетельство о праве собственности на 93-метровую квартиру в элитном жилом комплексе Park Avenue VIP по проспекту Голосеевскому, 60. Цена подобных квартир от застройщика составляет более 5,5 млн гривень.

Согласно выписке из Реестра вещных прав на недвижимое имущество, Владимир Шуберт владеет еще тремя квартирами в микрорайоне Позняки. Две из них были куплены им в 2012-м, третья - в 2015 году. Кроме этого, в прошлом году, после того как подарил Tesla матери, он приобрел себе новенький Ford Mondeo стоимостью около 30 тысяч долларов.

Дочь коммунальщицы Анна Шуберт в 2014 году также стала обладательницей Range Rover Sport 2012 года. В настоящее время средняя цена такой машины составляет около 40 тысяч долларов.