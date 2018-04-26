"Средневековое варварство": Аваков прокомментировал разгон табора ромов в Киеве

Аваков подчеркнул, что разгон националистами лагеря ромов в Киеве будет расследовать полиция, а виновных привлекут к ответственности.

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал разгон табора ромов в Киеве. Он назвал это дискриминацией и запугиванием.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Нападать на женщин и детей, угрожать им, травить их слезоточивым газом, портить их имущество и вообще относиться к ним, как к животным из-за этнической принадлежности - это средневековое варварство", - заявил Аваков.

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Он добавил, что перед законом все они сугубо - или граждане Украины, или иностранцы, или лица без гражданства.

Аваков подчеркнул, что разгон националистами лагеря ромов в Киеве будет расследовать полиция, а виновных привлекут к ответственности.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля активисты праворадикальной организации C14 разогнали лагерь цыган на Лысой горе в Голосеевском районе Киева.

При этом глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что на Лысой горе сожгли мусор на субботнике, а не табор ромов. Он отметил, что полиция не получала ни одной жалобы ромов на побои или насилие.

Однако в распоряжение СМИ попало видео разгона табора ромов на Лысой горе в Киеве. На кадрах видно, как ромские родители с детьми бегут от молодых людей в масках и без масок. Те бросают в ромов камни и пшикают газовыми балонами. Слышно, как ромы зовут на помощь правоохранителей.