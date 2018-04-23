"Лучше умереть": экс-политзаключенный Чийгоз рассказал об условиях содержания в СИЗО Симферополя

19 апреля «Крымская правозащитная группа» сообщила, что в СИЗО в аннексированном Симферополе неестественной смертью умерли четыре человека.

В Симферопольском СИЗО созданы условия содержания, которые заставляют заключенных задумываться о суициде.

Об этом заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, бывший политзаключенный Ахтем Чийгоз, передает Крым.Реалии.

«Это такое закрытое учреждение. Все наши мысли о том, чтобы там соблюдались какие-то нормы безопасности, это только наши желания. Там такие условия, что ты можешь находиться в состоянии: «лучше умереть, чем продолжать выносить такие мучения». Пронести какой-то инструмент и применить его против самого себя или сокамерника вполне возможно. Так что человек, не имеющий надежды выбраться из этого СИЗО, может использовать такие методы», – отметил бывший политзаключенный.

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19 апреля «Крымская правозащитная группа» сообщила, что в СИЗО в аннексированном Симферополе неестественной смертью умерли четыре человека. По словам правозащитников, они не знают, что именно стало причиной смерти этих людей. Однако версии о самоубийствах являются не слишком убедительными, считают они.

В российской Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что в Следственном изоляторе Симферополя двое обвиняемых совершили суицид в марте, в апреле произошел еще один случай суицида обвиняемого.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Рефат Чубаров просит о помощи из-за смерти в СИЗО четырех человек, среди которых двое крымских татар.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой проверить информацию о смерти по меньшей мере четырех человек в СИЗО Симферополя.