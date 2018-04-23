Суд снял с рассмотрения дело судей, пытавшихся дать взятку Холодницкому

Снятие дела с рассмотрения связано с неправильностью определения состава суда.

В Шевченковском районном суде города Киева было снято с рассмотрения дело Натальи Овчаренко и Геннадия Подберезного - судей Кировского райсуда Днепра, которые обвиняются в попытке дать взятку главе САП Назару Холодницкому.

Как сообщается на странице суда в Facebook, подготовительное заседание по делу назначено на 14 мая.

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«Сообщаем, что в связи с неправильностью определения состава суда дело по обвинению Овчаренко Н.Г. – обвиняемой по ч.4 ст.369 и Подберезного Г.А. – обвиняемого по ч.4 ст.369 снято с рассмотрения. Подготовительное судебное заседание по указанному делу назначено на 14 мая 2018 года в 15 час. 00 мин», - говорится в сообщении.

Информацию относительно номера зала в котором будет проходить судебное заседание будет сообщено дополнительно.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября прошлого года сотрудники СБУ и Генпрокуратуры задержали в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого во время передачи первой части взятки в размере 50 тыс. долларов главу Кировского райсуда Днепропетровска Геннадия Подберезного и бывшую судью этого же суда Наталью Овчаренко.

Назар Холодницкий рассказал, что двое судей из Днепра пытались дать ему взятку в 300 тысяч долларов, чтобы уголовное дело против них было закрыто.