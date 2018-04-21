"Мою страницу взломали": львовский депутат заявляет, что не поздравляла Гитлера с днем рождения

В департаменте образования горсовета заявляют, что руководство школы, в которой работает депутат, подтвердило, что Батюк эту запись опубликовала.

Депутат Львовского горсовета, которая по совместительству является учительницей в одной из львовских школ, Марьяна Батюк заявляет, что она не писала на своей странице в Facebook поздравления в честь дня рождения Адольфа Гитлера.

По версии Батюк, ее страницу взломали, об этом она написала в соцсети.

"Я шокирована тем, что сейчас происходит. Я ничего не писала и не распространяла. Очевидно, мою страницу взломали. Знаю, как и кто убивал мой народ. Я националистка. Как историк знаю, что нацистский и коммунистический режимы - это два огня, между которыми украинцы боролись. Гитлер-преступник!", - написала депутат.

Как сообщает ТСН, относительно этого инцидента в школе начали служебное расследование. Чтобы разобраться в ситуации, в школу нагрянула комиссия из городского департамента образования. Их возмутило, что учителя они не застали, ведь Батюк зинимает и административную должность (заместитель директора) и должна была бы быть на работе до вечера.

"Когда я увидела эту публикацию, я позвонила руководителю, он сказал "да, я разговаривал с учителем, и она сказала "вы знаете, мне жаль, что я такое сделала, но я уже удалила эту информацию", то фактически они это подтвердили", - сообщила руководитель департамента образования Львовского горсовета Зоряна Довганик.

Она также напомнила, что по закону школа отделена как от религиозных, так и от партийных организаций, то есть принадлежность к любой партии не должна сказываться на работе учителя.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля на странице Марьяны Батюк появилась запись, в котором были приведены две цитаты основоположника нацизма Адольфа Гитлера из его книги «Моя борьба» и комментарий "Великий человек, как не крути".