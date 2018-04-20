Названы победители детской олимпиады «Финансовый гений» в Украине

«ПриватБанк» определил победителей детской олимпиады по финансовой грамотности «Финансовый гений».

Крупнейший государственный банк Украины «ПриватБанк» объявил победителей детской олимпиады по финансовой грамотности «Финансовый гений», которая проводится банком шестой год подряд в рамках национальной образовательной программы для детей «Юниорбанк»

Как передает корреспондент УНИАН, победители были определены в трех возрастных категориях от 14 до 17 лет, от 11 до 13 лет и от 6 до 10 лет.

Главный приз - 50 тысяч гривен получил победитель в старшей категории - шестнадцатилетний Корж Владимир из Шостки.

«Сегодня в творческом задании было представление банка будущего. Моя идея - это создание мобильного отделения в сельской местности», - сказал Владимир.

Отвечая на вопрос, куда он потратит деньги, победитель олимпиады отметил, что планирует потратить их на обучение, чтобы стать летчиком гражданской авиации.

По данным организатора мероприятия, представителя «ПриватБанка» общий призовой фонд олимпиады составил более 100 тысяч гривен.

«Уже шестой год подряд мы проводим олимпиаду для детей со всех уголков Украины. Олимпиада называется финансовый гений. На этих соревнованиях дети проявляют свои навыки, показывают свои знания в сфере финансовой грамотности. Дети на протяжении трех недель сдавали тесты, проходили дистанционный курс. Сегодня из 4000 детей в Киев, на финал соревнований приехали 60 детей трех возрастных категорий», - рассказала руководитель направления «Юниорбанк» «Приватбанка» Анна Павлова.

Она отметила, что «ПриватБанк» занимается направлением «Юниорбанк» уже более девяти лет и на сегодня через это направление прошло уже более 600 тысяч участников. Представитель банка подчеркнула, что дети, прошедшие школу «Юниорбанка» в дальнейшем проявляют себя как финансово грамотные и дисциплинированные клиенты.

В свою очередь, присутствующий на мероприятии директор департамента финансовой политики Министерства финансов Украины Юрий Гелетий отметил, что министерство активно поддерживает программу «ПриватБанка», так как финансовая грамотность является одним из главных компонентов комплексной Стратегии развития банковской системы 2020.

«Мы рады, что наибольший банк государственного сектора экономики выступил одним из инициаторов, всеукраинской олимпиады "финансовый гений". Я считаю, что те дети, которые подключились к этой инициативе - это будущее экономики Украины, бизнеса», - сказал чиновник.

По его мнению, дети-участники олимпиады «Финансовый гений» через 10-20 лет станут фронтменами финансовой системы Украины.

Глава управления стратегии и реформирования банковской системы Национального банка Украины Михаил Видякин, также присутсвующий на награждении победителей, отметил, что НБУ активно принимает участие в различных мероприятиях по повышению финансовой грамотности.

«Еще со школы должны быть в программе предметы в отношении разных аспектов финансов, ведь они проникают во все сферы жизни. «Юниорбанк» позволяет детям выйти за пределы школьной программы, узнать больше о сфере финансов плюс проявить свою креативность», - сказал он.

Видякин, вспомнил одну из презентаций, в ходе которой участник олимпиады рассказывал о банке будущего - без отделений и бумаг. По словам чиновника он также думает, что за таким видением банковской системы будущее и это обнадеживает его, как стратега.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Главным бенифициаром банка является государство.​​