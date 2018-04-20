Смертельное ДТП в Кривом Роге: обвинение просит заключить подозреваемого под стражу

В ходе заседания суда объявлен технический перерыв.

Сторона обвинения в резонансном деле о ДТП в Кривом Роге просит суд о заключении подозреваемого под стражу на период досудебного расследования без права внесения залога.

Как сообщает сайт 0564, обвинение мотивирует свое ходатайство некоторыми обстоятельствами: 1) подозреваемый Александр Волков является уроженцем Белоруси, поэтому может покинуть Украину; 2) может оказывать влияние на свидетелей.

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Защитник Александра Волкова поинтересовался, почему на скамье подсудимых оказался только один подозреваемый?

Представитель обвинения ответил, что следственные мероприятия продолжаются.

В ходе заседания суда объявлен технический перерыв.

Как сообщал УНИАН, утром 17 апреля во Кривом Роге Днепропетровской области в результате столкновения автомобиля Маzdа, маршрутки и автобуса 8 человек погибли, 16 человек были госпитализированы.

18 апреля утром от полученных травм в больнице скончался еще один 47-летний пострадавший.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

В тот же день полиция сообщила о подозрении водителю автомобиля Маzdа, который повлек смертельное ДТП.