Социологи рассказали о проблемах украинских заробитчан: семьи не видятся годами, под ударом их психика

Отмечается, что мигранты за границей работают сверхурочно и часто без выходных.

Украинцы, работающие за рубежом, представляют собой специфическую группу, которая подвержена высокому риску распада семей, потери связи между родителями и детьми, развитию психологических проблем.

Об этом в эфире 24 каналу сообщила научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко.

По словам Ткаченко, причина в ослаблении связей внутри семей трудовых мигрантов – это редкая возможность увидеться. Мигранты за границей работают сверхурочно и часто без выходных. Кроме того, дорога домой для них остается дорогим удовольствием.

"Очень дорого стоит сама дорога. То есть люди могут не видеться годами. И, конечно, что это в конечном итоге так или иначе таки превращается в дистанционный брак и связи, конечно, ослабевают", – заявила эксперт.

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По словам Ткаченко, родители, работающие, начинают чувствовать вину перед детьми, что накладывает определенный отпечаток на поведение людей.

К психологическим проблемам приводит также пребывание в среде обеспеченных граждан в позиции работника, который получает меньшие деньги, но в то же время тяжело работает.

"Когда ты живешь долгое время в богатой стране и должен очень тяжело работать, очень трудно зарабатывать свои деньги, и понимаешь, что тебе платят гораздо меньше, чем местным жителям ... то, конечно, это приводит к определенным психологическим проблемам. Я уже не говорю о том, что этот напряженный режим работы, очень мало отдыха, и всячески люди пытаются сэкономить на всем: на питании, на проживании, то есть очень часто они живут, мягко говоря, в не совсем комфортных условиях. По сути, это что-то вроде общежития, в переполненных комнатах без надлежащей даже санитарии", – рассказала сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко.