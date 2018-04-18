Панова не видела: свидетель обвинения по делу "украинских диверсантов" в Крыму изменила показания

Теперь свидетель заявляет, что не видела раньше на анексованому полуострове подсудимого гражданина Украины Евгения Панова, которого подозревают в подготовке диверсий.

Свидетель обвинения по делу «украинских диверсантов» в аннексированном Крыму изменила показания.

Об этом сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на адвоката Ольгу Динзе, которая защищает интересы фигуранта этого дела Евгения Панова.

По ее словам, теперь свидетель заявляет, что не видела раньше на аннексированном полуострове подсудимого гражданина Украины Евгения Панова, которого подозревают в подготовке диверсий.

Сегодня на заседании суда допросили четырех свидетелей обвинения, включая понятого, а остальные свидетелей существенных показаний не предоставили, отметила Динзе.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму украинца Захтея приговорили к 6,5 годам за "подготовку диверсии"

Как сообщал УНИАН, 10 августа 2016 года в ФСБ России заявили, что предотвратили осуществление «терактов» в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов». Как утверждали в российской спецслужбе, одним из организаторов запланированных терактов является задержанный Евгений Панов - житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины.

Украинская полиция, в свою очередь, открыла уголовное производство по факту похищения гражданина Украины Панова.

16 апреля «крымскому диверсанту» Панову зачитали обвинительный приговор сразу по нескольким статьям. Украинца обвиняют, в частности, в «подготовке диверсии в Крыму в составе диверсионной группы».