"Крымскому диверсанту" Панову зачитали обвинительный приговор – правозащитники

Украинца обвиняют, в том числе, в “приготовлении диверсии в Крыму в составе диверсионной группы”.

«Крымскому диверсанту» Евгению Панову зачитали обвинительный приговор сразу по нескольким статьям.

Об этом сообщает «Крымская правозащитная группа» на странице в Facebook.

«Украинцу Евгению Панову 16 апреля 2018 года в “суде” зачитали обвинительное заключение. В тексте документа сказано, что ФСБ РФ обвиняет гражданина Украины Евгения Панова в “приготовлении диверсии в Крыму в составе диверсионной группы”. Кроме того, украинца обвиняют и “в контрабанде боеприпасов через таможенную границу Таможенного союза”. Обвинение выдвинуто сразу по нескольким статьям УК РФ: ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 281, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 226.1, ч. 3 ст. 222 УК РФ», - говорится в сообщении.

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Правозащитники сообщают, что Панова обвиняют в том, что он, по версии следствия, планировал диверсию на гражданских и военных объектах в Крыму. В списке мест, где якобы собирались провести диверсии — водоснабжающее предприятие МУП «Победное», российская военная часть № 46453, феодосийское управление «Черноморнефтегаз», паромы порта «Крым» (г. Керчь), подразделения Минобороны РФ в Крыму. Также в обвинительном заключении указано, что “диверсанты” собирались взорвать самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь С1».

«В обвинительном заключении сказано, что “Панов Е.А. являлся активным участником организованной группы и обладает опытом ведения разведывательной деятельности, управления беспилотными летающими аппаратами, огневой подготовки, управления транспортными средствами и ориентирования на местности”. По версии следствия, Панов отвечал за проведение разведки местности, а также за «прокладку маршрута следования, связь находившихся на территории РФ участников организованной группы с ее руководителями, находившимися на территории Украины, а также снабжение их боеприпасами», - говорится в сообщении.

Из обвинительного заключения следует, что Панова задержали при въезде в Крым в 3 часа ночи 7 августа 2016 года, без указания причин. Однако о самом задержании украинца ФСБ РФ сообщила лишь 10 августа. Позже стало известно, что именно с 7 по 10 августа Евгения Панова жестоко пытали, чтобы он дал нужные для ФСБ показания.

Как сообщал УНИАН, 10 августа 2016 года в ФСБ России заявили, что предотвратили осуществление «терактов» в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины. Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов». Как утверждали в российской спецслужбе, «одним из организаторов предотвращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого также задержали, и он дает показания».

Украинская полиция, в свою очередь, открыла уголовное производство по факту похищения гражданина Украины Панова.