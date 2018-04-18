Повалий споет ко Дню Победы на украинском ТВ - соцсети

Повалий в песне благодарила, что "мы не знаем, как пахнет порох", рассказали в сети.

Известная певица Таисия Повалий, которая сбежала в Россию, учавствовала в съемках концерта украинского канала ко Дню Победы.

Эфир к 9 мая готовит телеканал "Интер". Об этом сообщила пользователь сети Алла Рубайло.

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"Была на студии Довженко. "Интер" снимал ко Дню Победы. Советую для просмотра СБУ. А еще пела Повалий и благодарила в песне, что "мы не знаем, как пахнет порох". А мы знаем, она не знает", - говорится в ее сообщении.

Ранее "Интер" спровоцировал очередной скандал со своим новогодним концертом, на котором выступили известные любовью к России украинские звезды - София Ротару, Ани Лорак, Светлана Лобода, Таисия Повалий.