Холодницкий решил уйти в отпуск - Луценко

Сейчас САП руководит первый заместитель главы ведомства, сообщил генпрокурор.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий решил пойти в отпуск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сообщил в комментарии журналистам в Национальной академии прокуратуры Украины в Киеве.

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«Назар Иванович Холодницкий был у меня. Мы общались относительно этой ситуации. Он принял решение пойти на время в отпуск, при этом гарантируя, что он напишет свои объяснения или даст их в устном порядке, то есть будет сотрудничать с КДКП (Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров - УНИАН)», - заявил он.

По словам генпрокурора, у КДКП есть три варианта действий: «отказать нам (руководителям ГПУ и НАБУ Юрию Луценко и Артему Сытнику - УНИАН) в нашем заявлении, удовлетворить его и наложить на Холодницкого наказание, такое, которое предлагают заявители - снять с работы, то есть высшая степень дисциплинарного взыскания, или объявить выговор, что также является теоретически возможным».

Также Луценко отметил, что сейчас САП руководит первый заместитель главы ведомства. Луценко объяснил, что «Холодницкий объединяет две «ипостаси»: он является руководителем САП, и в этой «ипостаси» его может заменять его первый заместитель, но он еще является заместителем генпрокурора, и в этой «ипостаси ни один из его подчиненных быть не может».

По словам генпрокурора, полномочия Холодницкого как заместителя генпрокурора частично взял на себя сам Луценко, поскольку, согласно закону, его заместители или любой другой из ГПУ не имеет права выполнять эту работу.

Луценко отметил, что на время отсутствия Холодницкого генпрокурор может подписывать подозрения о совершении преступлений адвокатам в производствах САП и менять состав группы прокуроров.

«Но есть масса функций, которые при отсутствии руководителя САП не могу выполнять даже я (генпрокурор - УНИАН), по закону это мне императивно запрещено», - отметил Луценко.

Как сообщал УНИАН, в марте в СМИ появилась информация, что Холодницкий готовится подать в отставку после Пасхальных праздников.

Кроме того, некоторые СМИ написали, что НАБУ и Генпрокуратура якобы несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого. Руководитель САП позже подтвердил, что нашел у себя в офисе прибор, похожий на прослушивающий.

27 марта генпрокурор Луценко подтвердил, что Генпрокуратура и НАБУ проводили следственные действия в отношении Холодницкого.

30 марта Луценко заявил, что обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя САП. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков составлены по фактам, выявленным в ходе уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ.

Руководитель САП сообщил, что отказался предоставлять образцы голоса сотрудникам Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики.

Холодницкий отметил, что производство против него зарегистрировано по статье УК о разглашении данных предварительного расследования и принуждении свидетелей к даче показаний.

4 апреля на своем официальном Youtube-канале НАБУ опубликовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в рабочем кабинете Холодницкого, а именно - данные, добытые при помощи прослушивающего устройства.