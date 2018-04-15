Во Львове проходит фестиваль «Празднуем Воскресение вместе» (фото)

Все гости фестиваля имеют возможность окунуться в мир народных традиций, искусства и творчества.

Во Львове в Музее народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого стартовал юбилейный десятый благотворительный фестиваль «Празднуем Воскресение вместе».

Как сообщает пресс-служба ЛГС, организовывает фестиваль БО «Фонд Духовного Возрождения» ЛА УГКЦ.

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Все гости фестиваля имеют возможность окунуться в мир народных традиций, искусства и творчества.

Лозунг нынешнего фестиваля – «Радуйтесь сердцем!». Сначала состоялась Архиерейская Литургия, а после стартовал масштабный концерт с участием украинских музыкантов.

Также действует 9 разноплановых площадок: художники обучают живописи на стекле, азов театрального мастерства, вождения гаивок и песочной анимации с пасхальными мотивами. Для детей будет особый курс по занимательной химии.

Делиться секретами актерского мастерства театра «На Симонових столбах» и «САД». Львовские и тернопольские ячейки «Союза украинской молодежи» обучают всех желающих росписи.

И конечно, традиционные забавы и гаивки, в частности лемковских гаивки, что сейчас приобретают все большую популярность; благотворительная лотерея для тех, кто любит приятные сюрпризы.