Кабмин подарит украинцам девять выходных на новогодние праздники
16:38, 11 ноября 2014Общество
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Кабинет министров подготовил распоряжение о переносе рабочих дней в период новогодних праздников.
Кабмин рекомендует предприятиям перенести рабочие дни / УНИАН
Об этом говорится в проекте распоряжения правительства «О переносе рабочих дней в 2015 году», сообщает «Апостроф».
В частности, Кабмин рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций перенести в 2015 году рабочие дни с пятницы 2 января – на субботу 17 января; четверга 8 января – на субботу 31 января, пятницы 9 января – на субботу 14 февраля.
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Согласно распоряжению, специальный режим работы банков в этот период определяет Национальный банк.
Так, на новогодние праздники украинцы смогут отдыхать 9 дней.
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