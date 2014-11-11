Кабмин подарит украинцам девять выходных на новогодние праздники

Об этом говорится в проекте распоряжения правительства «О переносе рабочих дней в 2015 году», сообщает «Апостроф».

В частности, Кабмин рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций перенести в 2015 году рабочие дни с пятницы 2 января – на субботу 17 января; четверга 8 января – на субботу 31 января, пятницы 9 января – на субботу 14 февраля.

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Согласно распоряжению, специальный режим работы банков в этот период определяет Национальный банк.

Так, на новогодние праздники украинцы смогут отдыхать 9 дней.