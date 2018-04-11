СМИ о судьбе украинских заробитчан: "рабочие специальности - в особой категории риска"

14:31, 11 апреля 2018
Общество
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Водители и экспедиторы - в группе риска / фото: pixabay.com

Об этом сообщает "5 канал" в материале, посвященном недавней делу окружной прокуратуры Варшавы.

Речь идет о случае, когда украинским рабочим ежемесячно пришлось работать по 350 часов в заведениях общественного питания в Польше. В свою очередь юристы говорят, что защитить права людей, которые работали нелегально, фактически невозможно.

"По итогам своей работы они могут остаться без заработной платы, без социальных гарантий, стать жертвами преступлений, и при этом никаких правовых последствий для так называемых работодателей не наступит, поскольку у них будут отсутствовать какие-либо документы, подтверждающие правовые отношения с работодателем", – пояснил в эфире "5 канала" адвокат Сергей Степанский.

К особой категории риска, по информации журналистов, принадлежат рабочие специальности.

"Например, водители или экспедиторы. На них вообще могут повесить еще и материальную ответственность, или придется человеку платить зарубежные штрафы в Украине", – говорится в материале.

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