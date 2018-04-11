СМИ о судьбе украинских заробитчан: "рабочие специальности - в особой категории риска"

Защитить права людей, которые работали за границей нелегально, фактически невозможно.

Юристы и эксперты по трудовому праву считают работу за границей часто слишком рискованной, а вызовы, стоящие перед нелегальными украинскими работниками в Польше и других странах, – чрезмерно высокими, чтобы это имело смысл.

Об этом сообщает "5 канал" в материале, посвященном недавней делу окружной прокуратуры Варшавы.

Речь идет о случае, когда украинским рабочим ежемесячно пришлось работать по 350 часов в заведениях общественного питания в Польше. В свою очередь юристы говорят, что защитить права людей, которые работали нелегально, фактически невозможно.

"По итогам своей работы они могут остаться без заработной платы, без социальных гарантий, стать жертвами преступлений, и при этом никаких правовых последствий для так называемых работодателей не наступит, поскольку у них будут отсутствовать какие-либо документы, подтверждающие правовые отношения с работодателем", – пояснил в эфире "5 канала" адвокат Сергей Степанский.

К особой категории риска, по информации журналистов, принадлежат рабочие специальности.

"Например, водители или экспедиторы. На них вообще могут повесить еще и материальную ответственность, или придется человеку платить зарубежные штрафы в Украине", – говорится в материале.