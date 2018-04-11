В Николаеве 12 апреля собираются АТОшники

Ежегодная Конференция организаций участников боевых действий и ветеранов АТО пройдет в Николаеве.

Областная ассоциация участников и ветеранов АТО "СХІД" сообщает о проведении ежегодной IV Всеукраинской конференции организаций участников боевых действий и ветеранов АТО, которая состоится в четверг 12 апреля в городе Николаеве, ул. Потемкинская, 118 (конференц-зал «Развитие», БЦ «DiplomatHall»). Конференция начнется в 10:00, регистрация участников с 9:00.

Как указано на странице Союза в Facebook, участники конференции уже в четвертый раз собираются, чтобы почтить память погибших собратьев - Героев АТО и обсудить сегодняшние достижения, будущие планы и насущные проблемы.

«Ветераны, которые сейчас возвращаются из АТО, возвращаются с очень обостренным чувством справедливости, с надеждой на изменения и с верой в то, что все, что там произошло, было не зря», - сообщается на странице.

Участники боевых действий и ветеранов АТО возмущены тем, что де-юре у нас ветеран АТО - это герой, защитник и патриот, зато реальность совсем другая. С возвращением домой во многих начинается новая битва - бумажная, битва с бюрократами за «ГАРАНТИРОВАННЫЕ» государством гарантии социальной защиты».

Организаторы Конференции отмечают, что государство, олицетворенное многочисленными чиновниками-бюрократами, не слишком спешит предоставлять ветеранам заслуженные социальные гарантии и льготы.

«Особенно трудно дается льготное выделение земли участникам АТО, обеспечение жильем семей погибших воинов. Украинская медицина не справляется с бесплатным зубопротезированием, бесплатными лекарствами по рецепту врача и санаторно-курортными путевками для АТОшников. Ответ всегда один - нет средств. Еще одна крайне важная проблема - это отсутствие работы в регионах и нехватка возможностей для самореализации», - говорится в сообщении ассоциации.