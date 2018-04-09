Путин подписал указ о единоразовой помощи украинским военным-предателям в Крыму

23:54, 09 апреля 2018
Общество
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Владимир Путин / REUTERS

Соответствующий документ опубликован на российском интернет-портале правовой информации, передает Крым.Реалии.

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Согласно распоряжению, выплаты произведут в 2018 году постоянно проживающим на территории Крыма и Севастополя с 18 марта 2014 года военнослужащим и сотрудникам, уволенных из вооруженных сил Украины, органов безопасности внутренних дел Украины.

Среди условий для выплат – получение инвалидности в результате военной травмы или заболевания, приобретенного на службе.

«Размер материальной помощи определяется в соответствии с законодательством, действующем в Крыму и Севастополе до 21 февраля 2014 года, уменьшается на сумму ранее осуществленных выплат и пересчитывается в рублях по курсу Центрального банка России, установленному на 18 марта 2014 года», – сказано в документе.

Такие же выплаты полагаются членам семей этих граждан, если указанные лица погибли при исполнении обязанностей.

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Теги: #Крым#аннексия#крымские предатели#Владимир Путин