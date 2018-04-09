Владимир Кличко станет барабанщиком закарпатской рок-группы

Кличко-младший поможет украинской группе Rock-H отыграть концерт в Киеве.

Многократный чемпион мира по боксу Владимир Кличко примет участие в концерте закарпатской группы Rock-H в качестве барабанщика.

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Как сообщается на сайте «Официального фан-клуба братьев Кличко», Владимир сядет за ударную установку и сыграет две композиции группы, которые ему особо понравились. Выступление должно состояться 15 апреля в столичном Docker Pub.

Отмечается, что барабаны являются любимым музыкальным инструментом Кличко-младшего. В его доме для ударной установки оборудовали специальную звукоизолированную комнату.

Владимир Кличко познакомился с творчеством Rock-H пару лет назад, а не так давно закарпатская рок-группа даже посетила музей достижений Кличко, где, судя по всему, и было достигнуто соглашение об участии Кличко в ее концерте.

Напомним, Владимир Кличко объявил о завершении своей спортивной карьеры в августе прошлого года.