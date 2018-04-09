На Пасхальные праздники по упрощенному режиму госграницу Украины пересекли более 2 тысяч граждан

Половина из них следовала в нашу страну.

По введенному на Пасхальные праздники упрощенному режиму государственную границу Украины пересекли около 2,2 тысячи граждан.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, с 7 по 9 и 15-16 апреля действует и будет действовать упрощенный пропуск граждан, проживающих в пределах поселковых советов приграничных районов, граничащих с Российской Федерацией, Беларусью и Молдовой.

«В частности, в течение 7-8 апреля в упрощенном режиме через границу уже пропущено 2168 граждан, из которых 1106 человек следовали в Украину», - информируют пограничники.

При оформлении граждан пограничники используют переносные устройства, с помощью которых проводится проверка по имеющимся в Госпогранслужбе базам данным.

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Детальную информацию об отдельно определеных 30 местах, где осуществляется пропуск граждан приграничья в период Пасхальных праздников и поминальных дней, можно узнать непосредственно в органах местной власти населенных пунктов, находящихся вблизи государственной границы, или пограничных отрядах на данном участке.

Согласно сообщению, сотрудники пограничного ведомства в пунктах пропуска, где ожидается увеличение пассажиро-транспортного движения, задействовали вспомогательные наряды и создали дополнительные рабочие места. Для упрощения и ускорения процедур пересечения границы обеспечено непрерывное функционирование «зеленых коридоров», определены дополнительные полосы движения для лиц и транспортных средств.