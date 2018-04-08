В аннексованном Крыму силовики ворвались в мечеть за "экстремизм"

В оккупированном Крыму около 20 человек с автоматами окружили мечеть и не позволяли покинуть помещение, пока не опросят каждого из мусульман.

Представители ФСБ 6 апреля ворвались в мечеть села Павловка Джанкойского района аннексированного Крыма. Читайте такжеОккупанты в Крыму устроили новые обыски и задержали двух крымских татар Об этом сообщает Украинская правда с ссылкой на страницу в Facebook "Крымской солидарности". "В мечети села Павловка Джанкойского района побывали сотрудники ФСБ, которые сообщили, что в этом помещении якобы проводятся "какие-то экстремистские меры", - говорится в сообщении. Всех прихожан опросили и сфотографировали. "Около 20 человек с автоматами окружили мечеть и не позволяли покинуть помещение, пока не опросят каждого из мусульман", - отметили в ГО. Вместе с сотрудниками ФСБ был представитель прокуратуры. "Подобный тотальный контроль смущает членов мусульманской общины и вызывает гнев мусульман Крыма", – заявила "Крымская солидарность".

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