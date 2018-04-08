В аннексованном Крыму силовики ворвались в мечеть за "экстремизм"

16:30, 08 апреля 2018
Общество
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фото Anton Naumlyuk / Радио Свобода

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Об этом сообщает Украинская правда с ссылкой на страницу в Facebook "Крымской солидарности".

"В мечети села Павловка Джанкойского района побывали сотрудники ФСБ, которые сообщили, что в этом помещении якобы проводятся "какие-то экстремистские меры", - говорится в сообщении.

Всех прихожан опросили и сфотографировали.

"Около 20 человек с автоматами окружили мечеть и не позволяли покинуть помещение, пока не опросят каждого из мусульман", - отметили в ГО.

Вместе с сотрудниками ФСБ был представитель прокуратуры.

"Подобный тотальный контроль смущает членов мусульманской общины и вызывает гнев мусульман Крыма", – заявила "Крымская солидарность".

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Теги: #крымские татары#оккупированный Крым