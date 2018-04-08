В аннексованном Крыму силовики ворвались в мечеть за "экстремизм"
Представители ФСБ 6 апреля ворвались в мечеть села Павловка Джанкойского района аннексированного Крыма.
Читайте такжеОккупанты в Крыму устроили новые обыски и задержали двух крымских татар
Об этом сообщает Украинская правда с ссылкой на страницу в Facebook "Крымской солидарности".
"В мечети села Павловка Джанкойского района побывали сотрудники ФСБ, которые сообщили, что в этом помещении якобы проводятся "какие-то экстремистские меры", - говорится в сообщении.
Всех прихожан опросили и сфотографировали.
"Около 20 человек с автоматами окружили мечеть и не позволяли покинуть помещение, пока не опросят каждого из мусульман", - отметили в ГО.
Вместе с сотрудниками ФСБ был представитель прокуратуры.
"Подобный тотальный контроль смущает членов мусульманской общины и вызывает гнев мусульман Крыма", – заявила "Крымская солидарность".