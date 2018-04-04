Суд над Революцией достоинства: как соцсети отреагировали на дело Бубенчика

Комментаторы допускают, что фигурантами дела Бубенчика могли бы стать Парубий и Яценюк.

Задержание активиста Евромайдана Ивана Бубенчика вызвало резонанс в соцсетях – скандальное дело обсуждают политики, эксперты, журналисты и рядовые пользователи.

Некоторые обвиняют власть в преследовании патриотов, кто-то вспоминает афоризм про революцию, пожирающую своих героев. Однако почти все комментаторы сходятся во мнении, что оценка действий активиста означает, по сути, оценку Евромайдана, что может повлечь за собой далеко идущие политические последствия.

Некоторые пользователи указывают на несостоятельность аргументов обвинения и абсурдность суда как такового. Журналист Юрий Бутусов поясняет, что действия Бубенчика невозможно рассматривать вне контекста ситуации, и он должен быть освобожден в порядке амнистии для участников Евромайдана.

Журналист Андрей Дзиндзя заявил, что в деле Бубенчика якобы имела место провокация начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка, который решил «пропиарить своих друзей» среди народных депутатов.

Волонтер Юрий Касьянов указал, что Юрию Луценко следует как можно скорее разобраться в ситации с Бубенчиком, ведь он может проходить по его делу как «организатор и вдохновитель убийств беркутовцев».

Как сообщал УНИАН, 3 апреля появилась информация о задержании и вручении подозрения участнику Революции достоинства Ивану Бубенчику, который подозревается в причастности к убийству сотрудников спецподразделения МВД “Беркут” на Майдане.

Прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Алексей Донской сообщил, что Бубенчику предъявлено подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство «беркутовцев».

Уголовное производство о гибели “беркутовцев” и других правоохранителей во время Революции достоинства расследуется еще с 2014 года, и в прошлом году в Департаменте спецрасследований утверждали, что имеют определенные наработки в отношении подозреваемых по данному делу. Однако до вчерашенего дня подозрений никому не объявляли.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что принял решение заменить группу прокуроров, которые занимаются делом Бубенчика. По его мнению, прокуроры неправильно квалифицировали действия подозреваемого.