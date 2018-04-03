Укрпошта оновить автопарк у лізинг від ПриватБанку

16:50, 03 апреля 2018
Общество
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НК

«Утвержденная стратегия ПриватБанка предусматривает активизацию кредитования реального сектора экономики Украины. Для реализации этой стратегии банк предлагает разнообразные продукты, в т. ч. лизинг, разработанный с учетом потребностей предприятий различных форм собственности. К новой программе уже присоединились наши партнеры из Укрпочты, – отметил Олег Сергеев. – Условия программы лучше всего подходят для проектов обновления инфраструктуры госкомпаний и украинских городов. Кроме выгодных финансовых условий лизинга, банк обеспечивает квалифицированную поддержку проекта на всех этапах реализации: от разработки финансового плана до поставки авто или, например, троллейбусов, как в рамках еще одного масштабного проекта – обновления парка городского транспорта в Днепре».

Первая партия лизинговых брендированных автомобилей Укрпочты уже курсирует по улицам Львова. По словам и. о. генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского, стремительное развитие является стратегической целью компании, что обеспечивает и партнерство с такими ведущими и высокотехнологичными банками, как ПриватБанк.

«Мы продолжаем налаживать и ускорять логистические процессы, вкладываем значительные инвестиции в технологии и развитие. Только за последний год закупили новых авто больше, чем за 5 предыдущих лет, – отметил Игорь Смелянский. – Первая партия новеньких лизинговых автомобилей будет работать на маршрутах Львовщины, потом такие машины станут лицом новой Укрпочты во всех регионах страны».

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