Укрпошта оновить автопарк у лізинг від ПриватБанку

Укрпочта и ПриватБанк реализовали совместный проект, который позволит обновить автопарк компании за счет специальной программы лизинга, разработанной крупнейшим государственным банком.

Как сообщил первый заместитель председателя правления ПриватБанка Олег Сергеев, в рамках первого этапа сделки на сумму почти 40 млн грн, Укрпочта получит 83 новых брендированных авто европейского производства, соответствующих современным потребностям компании. Благодаря программе лизинга обновление автопарка почты не требует значительного привлечения собственных средств компании.

«Утвержденная стратегия ПриватБанка предусматривает активизацию кредитования реального сектора экономики Украины. Для реализации этой стратегии банк предлагает разнообразные продукты, в т. ч. лизинг, разработанный с учетом потребностей предприятий различных форм собственности. К новой программе уже присоединились наши партнеры из Укрпочты, – отметил Олег Сергеев. – Условия программы лучше всего подходят для проектов обновления инфраструктуры госкомпаний и украинских городов. Кроме выгодных финансовых условий лизинга, банк обеспечивает квалифицированную поддержку проекта на всех этапах реализации: от разработки финансового плана до поставки авто или, например, троллейбусов, как в рамках еще одного масштабного проекта – обновления парка городского транспорта в Днепре».

Первая партия лизинговых брендированных автомобилей Укрпочты уже курсирует по улицам Львова. По словам и. о. генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского, стремительное развитие является стратегической целью компании, что обеспечивает и партнерство с такими ведущими и высокотехнологичными банками, как ПриватБанк.

«Мы продолжаем налаживать и ускорять логистические процессы, вкладываем значительные инвестиции в технологии и развитие. Только за последний год закупили новых авто больше, чем за 5 предыдущих лет, – отметил Игорь Смелянский. – Первая партия новеньких лизинговых автомобилей будет работать на маршрутах Львовщины, потом такие машины станут лицом новой Укрпочты во всех регионах страны».