Суд оставил под стражей подозреваемого в похищении человека ради выкупа в четверть миллиона долларов

В конце ноября 2017 года подозреваемый захватил потерпевшего на одной из улиц Одессы, после чего похищенного 47 дней незаконно удерживали в частном доме в одном из сел области.

Апелляционный суд Одесской области оставил под стражей подозреваемого в похищении человека с целью получения 250 тыс. долларов выкупа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, сегодня судом рассмотрена жалоба адвоката на постановление Коминтерновского районного суда Одесской области. Отмечается, что 19 марта районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Айдамирова.

«Айдамиров подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. ст. 146 ч.2, 189 ч.4 Уголовного кодекса Украины. В частности, в том, что он в конце ноября 2017 года, действуя из корыстных побуждений и по предварительной договоренности с другими лицами, с целью получения значительной суммы денег на одной из улиц Одессы открыто захватил потерпевшего, применив к нему физическое насилие», - сообщили в суде.

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После этого потерпевшего 47 дней незаконно удерживали в изнурительных условиях в помещении частного дома одного из сел Одесской области. За освобождение требовали 250 тыс. долл.

Адвокат просил суд избрать меру пресечения с возможностью внесения залога, при этом подозреваемый настаивает на том, что он не имеет никакого отношения к совершению инкриминируемых ему уголовных правонарушений и «ошибочно опознан потерпевшим, поскольку живет напротив его дома». Постановлением Коминтерновского районного суда в отношении Айдамирова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения залога.

Сегодня апелляционный суд отказал в изменении меры пресечения, оставив постановление райсуда без изменений.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 14-15 марта правоохранителями проводились оперативно-следственные действия в уголовном производстве по факту похищения человека, грабежей и вымогательства, совершенных организованной преступной группой.

Во время санкционированных обысков правоохранители по месту жительства подозреваемых обнаружили и изъяли наркотики и пулемет «Горюнова», пакеты с патронами различного калибра, автомат «АКС 5,45», пистолеты, гранаты и т.д.

Сообщалось, что задержанные иностранцы вымогали за человека, похищенного в ноябре 2017 года, более 200 тыс. долларов.

В результате совместных действий правоохранители установили шестерых непосредственных похитителей: четверых из них задержали, двое - в розыске.

Злоумышленникам объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Относительно четырех задержанных судом избрана мера пресечения в виде ареста без права внесения залога сроком на 60 суток.