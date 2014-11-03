В Луганске из-за обстрелов без отопления остается еще половина домов

Как сообщила УНИАН пресс-служба Луганского городского совета, главной проблемой в вопросе запуска котельных является нестабильная подача электроэнергии и воды. Отключение котельных от энергоносителей и, соответственно, остановка подачи теплоносителя увеличивает количество прорывов на теплотрассах. На данный момент аварийные бригады проводят работы по ликвидации около 100 прорывов.

Вооруженные столкновения, которые продолжаются на территории области, вновь стали причиной остановки одного из загородных водопроводов. Специалисты работают над устранением повреждений. Компания «Лугансквода» продолжает добычу воды из собственных скважин.

Также завершается работа по восстановлению подстанции, что позволит подать электричество на котельную «Восточная», в жилые дома по улице Суходольская. Из-за увеличения количества подключенных к системе абонентов происходит перегрузка систем, поэтому в городе участились аварийные отключения света.

КП «Луганский центр утилизации отходов» продолжает планомерную работу по нормализации санитарного состояния. В минувшие выходные 11 мусоровозов вышли на маршруты.

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В городе стабильно работают учреждения здравоохранения и образования. В частности, на сегодня в стационарах лечебных учреждений находятся 560 пациентов. За последнее время проведено 149 операций.

Школьники Луганска сейчас на каникулах. В городе работают 45 детских садов, планируется открытие еще 3-х.

Кроме этого, отмечается, что в Луганске началась выплата еще трех видов социальной помощи: одиноким матерям, малообеспеченным и семьям с приемными детьми.

Кроме того, сообщается, что луганчане, которые не смогли получить социальные карты в прошлые выходные, получат их позже.

Как сообщал УНИАН, в Луганске на утро понедельника, 27 октября, работали 43 котельные, теплоноситель подавался в 110 из более 1 тыс. жилых домов, отапливались 28 лечебных учреждений, 10 учреждений образования и ДК имени Ленина.