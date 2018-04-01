В Киеве состоялось торжественное открытие фестиваля "Французская весна" (фоторепортаж)

По традиции, зрелищное действо состоялось на Софийской площади – там киевлянам показали музыкально-световое шоу.

На Софийской площади в Киеве состоялось открытие 15-й "Французской весны в Украине". Фестиваль открылся музыкально-световым спектаклем "Воздух".

15-й год подряд «Французская весна» начинается большим уличным действом. На этот раз это воздушно-акробатическая спектакль «Галилео» от компании Deus ex machina. С приходом сумерек в небе начинает шататься большая сфера, ее начинают двигать воздушные акробаты, выполняя невероятные трюки, пренебрегая законами веса и тяготения. В движении сфера поднимается все выше к звездам.

Ради этого действа движение в этой части центра города перекрыли. По усмотрению зрителей представили французскую оперу с украинским акцентом.

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"Как назвал композитор, панк-опера. Воздух, свобода, равенство, братство. Это на самом деле сочетание трех абсолютно разных фактур по музыке, и композитор очень круто сделал это. И совершенно фантастический дирижер из Люксембурга, обладатель "Грэмми", - рассказал режиссер шоу Влад Троицкий, передает ТСН.uа.

Слушать оперу нужно было очень внимательно, чтобы услышать одну из самых известных украинских мелодий. Из украинских звезд на сцене появилась группа "Дах Дотерс", а также Национальный президентский оркестр. Отдельным номером было подготовлено выступление посла Франции в Украине Изабель Дюмон – дипломат сыграла перед большой аудиторией на виолончели.

"У меня своя партитура, но вы же видите – ансамбль, я только один среди многих, и для меня это честь, конечно", - призналась она.

Действо чтит лозунг Французской Республики "Свобода. Равенство. Братство".

Фестиваль «Французская весна» в Украине продлится весь апрель. Мероприятия пройдут не только в Киеве, но и в Днепре, Харькове, Одессе, Запорожье, Львове, Ровно, Ивано-Франковске и Бердичеве.