В Одесской области за взяточничество задержали инспекторов таможни и Госпогранслужбы

Они наладили схему вымогательства денег у водителей транспортных средств с иностранной регистрацией.

В Одесской области правоохранители задержали должностных лиц таможни и Государственной пограничной службы по подозрению в систематическом получении взяток за пропуск автомобилей с иностранной регистрацией.

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Как сообщили УНИАН в Управлении СБУ в Одесской области, сотрудники спецслужбы разоблачили на взятке главного государственного инспектора региональной таможни и старшего инспектора пограничного наряда на одном из пунктов пропуска в Одесской области.

«Правоохранители установили, что должностные лица наладили схему вымогательства денег у водителей транспортных средств с иностранной регистрацией для беспрепятственного пропуска на таможенную территорию Украины. Стоимость «проезда» одной автомашины составляла от $150 до $1 тыс., в зависимости от рыночной стоимости автомобиля», - сообщили в управлении.

Оперативники спецслужбы задокументировали получение злоумышленниками $150 и 1,5 тыс. грн неправомерной выгоды.

Как уточнили в управлении, накануне должностные лица задержаны на рабочем месте при получении очередной взятки – $260 и 2,6 тыс. грн.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("взятка") продолжаются следственные действия.