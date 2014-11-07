В Севастополе задним числом подняли тарифы на электричество

Об этом говорится на сайте компании.

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"Направлены в адрес управления по тарифам города Севастополя заявления на установление с 01.10.2014 года тарифа для оплаты за покупную электроэнергию единому закупщику ООО "ЦОР" на уровне 916,13 руб/МВтч (без НДС) и тарифа на электрическую энергию для категории потребителей "электрифицированный городской транспорт" на уровне 1,44 руб/МВтч (в т.ч. НДС)", - говорится в сообщении.