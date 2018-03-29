Во Львове школа получила подписку на пропагандистский журнал "Русская школа" (фото)

Директор школы уже подал обращение в СБУ во Львовской области. Журнал по почте получают 900 украинских школ, из них треть - в Киеве.

Во львовскую общеобразовательную среднюю школу восточных языков и боевых искусств "Будокан" поступили 10 русско-украинских словарей и подписка на журнал "Русская школа".

Об этом сообщил директор школы Александр Козловский на своей странице в Facebook.

"Кто-то на четвертом году войны оплатил нам этот интересный журнал. Этот "свежак", который мы будем теперь получать 4 раза в год, – это украинский журнал! Он выдается на ул. Грушевского в Киеве тиражом более чем 2 тыс. экземпляров!!! Выдает его, как оказывается, Всеукраинская общественная организация "Русская школа" ", – отметил он.

По словам директора, в журнале речь идет о совместных российско-украинских образовательных форумах, которые проводились в ноябре 2017 года в Минске.

"Я бы не реагировал на это так, если бы вчера моя школа не получила от библиотечной системы г. Львова 10 экземпляров русско-украинских словарей! 10 словарей, которые стоили бюджету 519 гривен и которые никто не заказывал. Мы два года просим предоставить нашим детям в школе украинские учебники для 6-8 классов, а вместо них получаем русско-украинские словари и совет "сдать в макулатуру ненужные книги и купить учебники" и подписку на журнал "Русская школа"", – возмущается директор.

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Как сообщает ТСН, по этому поводу директор школы уже обратился в УСБУ во Львовской области. Однако по словам представителя Олега Александрова, заявление пока не поступало.

"Мы уже ознакомились с сообщением Александра Козловского в Facebook и в любом случае возьмем его во внимание и попробуем исследовать, кто же заказал эту литературу", – сообщил он.

Журнал по почте получают 900 украинских школ, из них треть - в Киеве. Как оказалось, издание еще в 2012-м году основал экс-депутат и ярый сторонник "Русского мира" в Украине - Александр Кондряков. "Укрпочта" уже прокомментировала распространение издания, а СБУ пообещала начать расследование, как только к ним поступит заявление.

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