Журналисты выяснили, как дельцы зарабатывают на "распродаже" лунной земли (видео)

Журналисты узнали, что украинским звездам участки на Луне не продают, а дарят в обмен на рекламу "торговцев" лунной землей.

В Украине распродают участки на Луне – владельцами земель на спутнике Земли становятся олигархи и отечественные звезды.

Как говорится в сюжете программы «Гроши» на телеканале 1+1, Илон Маск в следующем году обещает начать переселение человечества на Месяц, а в дальнейшем - аж на Марс. Но, оказывается, в Украине к этому подготовились уже давно. В Украине уже с десяток лет существует даже Лунное посольство. И за кругленькую сумму можно прикупить себе участок на спутнике Земли и даже на Марсе.

Вместе с сертификатом на землю выдают «паспорт лунатика» и фотографию места на Луне, где владелец якобы может поселиться. На сайте посольства утверждают, что уже более трех тысяч украинцев имеют лунные участки.

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Цена земли – от 1,5 до 2, 5 тысяч гривен. А это значит, что на ровном месте изобретательные дельцы уже заработали до 7 миллионов гривен.

Как отмечается в сюжете, продажа таких земель может оказаться банальной аферой для богатых.

Журналисты не смогли найти посольство Луны по указанному на сайте адресу, но выяснили, что украинским звездам участки на Луне не продали, а подарили. Такая невиданная щедрость объясняется тем, что те, кто распродают участки, пиарят с помощью звезд свой «товар».

«Единственная выгода от такого приобретения – самим продавцам. Как говорится, копеечка к копеечке и находчивым дельцам в карман - миллионы на ровном месте», – резюмируется в сюжете.