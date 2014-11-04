Возле Мариуполя боевики четыре раза обстреляли украинские позиции, один военный погиб, один был ранен – горсовет



Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

Так, первый обстрел начался в 7.30 - западнее населенного пункта Павлополь боевиками был осуществлен обстрел из танков по позициям украинских вооруженных сил. Здесь боевики вели обстрел из жилых кварталов, используя запрещенные методы ведения боя, и рассчитывают на то, что ответный огонь по ним не будет открыт.

Далее в 9.00 боевиками осуществлен минометный обстрел по позициям украинских военных сил из населенного пункта Тавричная.

В обоих случаях никто не пострадал, боевая техника осталась цела.

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В 13.01 был произведен обстрел украинских военных снова из населенного пункта Павлополь, в результате погиб один военный Вооруженных Сил Украины - 30-летний житель Одесской области.

Также, в 16.30 были обстреляны позиции украинских военных в районе пос. Талаковка со стрелкового оружия, в результате один военный военно-морских сил Украины получил ранения.

За прошедшие сутки нападений на блок-посты украинских военных сил по периметру Мариуполя не было. Украинская разведка следит за ситуацией, перемещений живой силы и техники противника в сторону Мариуполя нет, заверили в горсовете.