Журналисты выяснили, кто ответит за срыв питания в школах (видео)

Дети стали заложниками государственной бюрократической системы и "барыг".

Тысячи детей, которых должно было накормить государство, остались в школе без еды. Они стали заложниками государственной бюрократической системы и дельцов, которые, несмотря на все, пытаются протащить своего поставщика. Кто теперь ответит за голодных учеников и срыв питания, расскажут «Гроші».