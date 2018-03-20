Журналисты выяснили, кто ответит за срыв питания в школах (видео)

15:33, 20 марта 2018
Общество
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Государство должно кормить школьников, но не делает этого / Фото УНИАН
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