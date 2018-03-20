Журналисты выяснили, кто ответит за срыв питания в школах (видео)
15:33, 20 марта 2018Общество
53
Дети стали заложниками государственной бюрократической системы и "барыг".
Государство должно кормить школьников, но не делает этого / Фото УНИАН
Тысячи детей, которых должно было накормить государство, остались в школе без еды. Они стали заложниками государственной бюрократической системы и дельцов, которые, несмотря на все, пытаются протащить своего поставщика. Кто теперь ответит за голодных учеников и срыв питания, расскажут «Гроші».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter