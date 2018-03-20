Юрий Голик: Центры инклюзивного образования будут открыты во всех населенных пунктах Днепропетровской области

Советник главы Днепропетровской облгосадминистрацииЮрий Голик заявил, что к началу следующего учебного года центры инклюзивного обучения детей с особыми потребностями будут открыты в каждом населенном пункте области.

«Такие центры откроются по всем населенным пунктам региона из расчета один центр на 7 тысяч детей - в сельской местности, и на 12 тысяч - в городе. Причем количество детей берется общее, а не только тех, которым необходимы особые условия. То есть, к примеру, в городе с 40 тысячами детей должны заработать три инклюзивно-ресурсных центра», - заявил Голик.

Как известно, два месяца назад первый в Украине инклюзивно-ресурсный центр в пгт Соленое на Днепропетровщине открыла Первая леди Марина Порошенко. И сегодня, по данным пресс-службы ДнепрОГА, в области работают 336 инклюзивных класса (в 2011 их было всего 5), где обучаются около 500 детей с особыми потребностями.

«Мировые наработки по теме инклюзивного обучения проанализировал Благотворительный фонд Порошенко, плотно сотрудничая с Министерством образования», -рассказал Голик, и добавил, что полученная информация позволит открыть инклюзивные центры по всей области уже в текущем году.

При этом Голик отметил, что проблемой остается поиск персонала для инклюзивных центров: «Не так сложно построить центр с нуля, как подобрать для него квалифицированных специалистов. Но и в этом направлении ведется работа – проводятся специальные тренинги для педагогов».

Напомним, что 19 февраля 2018 года между Облгосадминстрацией и руководителями каждой территории области был подписан меморандум о создании сети центров.Согласно документу, в этом году на Днепропетровщинепланируется открыть более 40 инклюзивно-ресурсных центров. На их оборудование будет выделяться субвенция из госбюджета, строительство будет вестись за счет средств местных громад.

«Участие областных властей состоит в контроле и полной поддержке, тем более, что на данный момент при реконструкции опорных школ в районах предусматривается и создание ресурсных центров, - сказал советник Днепропетровского губернатора. - Мы хотим, чтобы каждая мама с ребенком, имеющим особые потребности, понимала, что есть специальный центр, где предусмотрены и медиатека, и ресурсная комната, и где работает коррекционный педагог».