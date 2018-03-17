"Новая почта" после вчерашних обысков заявила о периодических хакерских атаках

В пресс-службе компании "Новая почта" заявили, что максимальная емкость хакерских атак достигала 40 гигабит.

Компания «Новая почта» заявляет о периодических Ddos-атаках на ее мощности.

Об этом сообщили «Украинской правде» в пресс-службе компании в субботу вечером.

«Максимальная емкость атак достигала 40 гигабит. В большинстве случаев эти атаки не приводят к отсутствию сервиса, возможны краткосрочные перебои (ухудшение качества) в работе», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что Ddos-атаки никак не влияют на работу отделений и сети.

«Новая почта» работает в штатном режиме, ведется расследование ситуации и детальный анализ, отметили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, 16 марта сотрудники Генпрокуратуры провели около 15 обысков в офисах и складских помещениях «Новой почты» в Киеве, Полтаве и Харькове.

17 марта пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что менеджеры компании и родственных предприятий подозреваются в преступлениях, предусмотренных ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») и ст. 212 («Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей») Уголовного кодекса Украины.

По информации фискальной службы, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по обналичивание безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах.

*** Компания «Новая почта» основана в 2001 году как оператор экспресс-доставки документов, посылок и грузов в любую точку Украины.

Кроме предприятия «Новая почта», в группу компаний экспресс-доставки входят «Новая почта интернешнл» (услуга международной доставки, представительства в других странах), «Новая почта логистик» (услуга выполнения заказа для корпоративных клиентов) и «Пост Финанс», которая под брендом Forpost предоставляет услугу денежных переводов в отделениях «Новой почты».