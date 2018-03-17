В Фастове суд взялся за заказчиков и исполнителей кровавого убийства женщины возле детсада (видео)

По решению суда первые двое подозреваемых уже отправлены за решетку.

Районный суд в Фастове начал рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения подозреваемым в резонансном убийстве женщины возле ворот местного детского сада.

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Начало заседаний было назначен на 12:00 часов дня, однако существенно задержалось из-за желания прокуратуры приобщить новые документы к делу, сообщает ТСН.

В полдень возле суда собрались несколько десятков неравнодушных фастовчан, а также родственников убитой. Они терпеливо ждали начала слушаний, которые начались около 17:00.

Суд охраняют около двух десятков правоохранителей. Рассмотрение дела происходит в закрытом режиме, журналистов в зал приглашают только на оглашение решения. В настоящее время рассмотрены материалы по 21-летнему фигуранту, которого подозревают в организации убийства. Молодому человеку избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.