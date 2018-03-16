Беспокойтесь с миром: как поправки Лозового повлияют на "жизнь" после смерти

Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Украины, внесенные в свое время народным депутатом от Радикальной партии Андреем Лозовым и вокруг которых скандалы не утихают со дня их принятия Верховной Радой в октябре 2017 года, вступили в силу. Сначала нововведения шокировали правоохранительные органы и судебную систему, а сейчас и рядовых украинцев: СМИ переполнены новостями о том, что теперь люди столкнутся с серьезными проблемами при захоронении своих родных и близких, мол без обязательной судебно-медицинской экспертизы, на которую, к тому же, потребуется разрешение судьи, похорон будет невозможен. Кроме того, новшества приведут к коллапсу в судах, и, как следствие, ждать «отмашки» на захоронение от Фемиды придется какое-то время. Куда в это время девать тело усопшего – вопрос. Также появились заявления, что эти поправки в УПК несут в себе и коррупционные риски - чтобы ускорить захоронение, люди будут давать взятки судьям, следователям и экспертам судебно-медицинской экспертизы.

«Виновник ажиотажа» - нардеп Лозовой – сразу же отреагировал на критику его законотворческих идей, написав в Фейсбуке пост, который сводится к следующему: «По факту ни одна моя поправка не касается сроков захоронения людей. Это все выдумки с целью дискредитации нашей политической силы». Сделав такой вброс, парламентарий «убежал в кусты» – на звонки не отвечал и в комментариях всем журналистам в Раде отказывал. УНИАН отправил ему официальный запрос с просьбой разъяснить его заинтересованность в устроенных им новшествах – мы прямо спросили у Лозового, есть ли в собственности у его родственников или друзей частные морги (по слухам, именно эти учреждения должны озолотиться после вступления в силу изменений), а также о том, дружен ли г-н Лозовой с патологоанатомами. Ответа пока не последовало. Поэтому агентство разбиралось в этой напряженной ситуации без помощи ее создателя.

Королева скандала - экспертиза

«Уши» скандала, касающегося процедуры захоронения, растут из статьи 244 Уголовно-процессуального кодекса в части назначения экспертиз. Изменения, внесенные Радой в УПК, состоят в следующем - по уголовным производствам, зарегистрированным после 15 марта 2018 года, все судебные экспертизы будут назначаться следственными судьями. Правда, далеко не по всем случаям смерти назначаются судебно-медицинские экспертизы. Так, если смерть естественная, то врачебного освидетельствования (в том числе из больницы) достаточно правоохранительным органам, чтобы не расследовать происшествие.

Согласно закону, «врачебное свидетельство о смерти выдается врачом медицинского учреждения, который лечил умершего, на основании наблюдения за больным и записей в медицинской документации…, или на основании выводов патологоанатома по изучению медицинской документации или на основании вскрытия» (последнее касается больничных заключений).

Но если «смерть наступила под действием внешних факторов, травмы, асфиксии, действия температур…, после аборта, проведенного вне медицинского учреждения, смерти на производстве, внезапной смерти детей первого года жизни и других лиц, которые не находились под медицинским наблюдением, неустановленных лиц, а также в случаях, когда есть подозрение о насильственной смерти, то в таких случаях свидетельство о смерти выдается судебно-медицинским экспертом после вскрытия».

Адвокат юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Ирина Кузина подчеркивает, что, по большому счету, ничего не изменилось – экспертизы будут проводиться в тех случаях, в которых они проводились и раньше. «Главное, что нужно похоронным службам, - медицинское свидетельство о смерти, на основании которого ЗАГСами выдается официальное свидетельство о смерти. Так вот, инструкция относительно выдачи врачебного свидетельства о смерти не поменялась. Если человек по своему адресу обращался к врачу и потом, после определенной болезни, умирает, то получить справку от ведущего за ним наблюдение медработника – не будет проблем, как и из больницы, если он скончался в медучреждении. Для захоронения их (этих документов) – достаточно. Экспертиза не требуется. Но если нет заключения врачей, то свидетельство о смерти выдаст исключительно судебный медик. Так было и раньше. Это – мировая практика», - сказала адвокат.

Ее мнение разделяет адвокат частной практики Сергей Цыпаненко: «В процедуре захоронения при естественной смерти ничего не изменилось. Врач - справка – ритуальные службы. Никаких следственных действий естественная смерть не предполагает, а значит и судебно-медицинских экспертиз. Новшества касаются насильственной смерти, или подозрения на нее, то есть, когда смерть наступила при невыясненных причинах».

В суд за заключением о смерти

Если раньше в таких случаях на место смерти человека выезжала скорая помощь и следственно-оперативная группа - врач констатировал смерть, а следователь открывал уголовное производство и отправлял тело в морг с постановлением на проведение судебно-медицинской экспертизы - то теперь экспертизу будет назначать не следователь, а судья. И вот тут «поправка Лозового» сыграла злую шутку - экспертиза может затянуться надолго.

Дело в том, что следователь или прокурор может подать ходатайство в суды исключительно по месту юридической регистрации силовых структур, то есть там, где зарегистрировано территориальное Главное управление полиции. К примеру, в Киеве такое юридическое лицо – Главное управление полиции города, место его государственной регистрации – Шевченковский район, а значит, и обращаться всем следователям и прокурорам Киева по поводу экспертизы можно только в Шевченковский суд. Поэтому производственный завал этому суду обеспечен.

Впрочем, Кузина отмечает, что новое правило касается обысков и мер пресечения. То есть, раньше районные отделения полиции обращались к следственным судьям в своих районах, а теперь – по юридическому адресу. Что же касается судебно-медицинских экспертиз, «в 224 статье осталось обращение по месту проведения досудебного расследования». «Я не могу сказать, как пойдет практика, но именно по экспертизам в 244 статье не выписано, что следователи обязаны обращаться в суд по юридическому адресу. Но посмотрим, как будет дальше. Если именно по юрадресу, то завал в Шевченковском суде гарантирован, но это не только из-за экспертиз – из-за обращений в целом. Шевченковский суд уже делал заявление и обращался во все соответствующие инстанции с требованием изменить законодательство», - отметила адвокат.

Коллапс в судах автоматически подтягивает и другую проблему – где и как долго «ожидать» экспертизу будет труп.

По словам Цыпаненко, в случае предполагаемой насильственной смерти или наступившей по невыясненным причинам, труп, как бы это кощунственно не звучало, является вещественным доказательством. Поэтому дожидаться решения судьи тело будет в морге. «Труп – вещественное биологическое доказательство. Как можно его оставить не под контролем? Труп всегда «изымался». Вот только теперь может затянуться судебно-медицинская экспертиза. Ждать ее, по новому законодательству, нужно будет не менее 72 часов. И ясно, что лежать тело будет в морге», - сказал адвокат.

«Криминальный труп, конечно, увезут в морг, но эксперт не начнет его изучение, пока не получит разрешение следственного судьи», - добавила Кузина.

Таким образом, если человек умер по невыясненным причинам, то расследование его смерти может затянуться. И эта проблема требует разрешения, поскольку для близких умершего все это время будет «адом ожидания».

Политическая составляющая

В Министерстве внутренних дел заявили, что нашли способ, как избежать возникших трудностей, - полиция с прокуратурой и судмедэкспертами договорились о временной процедуре. Но что это за процедура, в МВД не уточнили.

Разъяснили ситуацию в прокуратуре Киева. Чтобы снять социальное напряжение, проведение исследования тел умерших судебно-медицинскими экспертами будет осуществляться на основании решений уполномоченных сотрудников полиции, которые будут письменно оформляться на месте происшествия, с последующим назначением экспертиз.

«Таким образом, срок для установления причин смерти увеличен не будет, а порядок получения разрешений для выдачи тел умерших для захоронения не претерпит существенных изменений», - подчеркнули в прокуратуре.

Но этот выход – временный, как говорится, договоренность внутреннего пользования, ведь фактически такой подход противоречит закону. Именно поэтому МВД настаивает на отмене Верховной Радой изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, мол, они могут парализовать работу правоохранителей.

«Законопроект принимали без консультаций с Министерством внутренних дел и прокуратурой. У нас сразу же был публичный демарш, когда мы говорили, что эти нормы недопустимы, невозможны. Но закон был поддержан. На днях рассматриваются поправки, которые уберут целый ряд противоречивых норм», - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Действительно, свести к нулю «поправки Лозового» в парламенте планировалось уже на этой пленарной неделе путем принятия разработанного нового закона, который уже поддержал профильный комитет ВР. Но 13 марта - в первый день работы сессии после двухнедельного перерыва – парламентарии отложили его рассмотрение на неопределенный срок. Спикер Андрей Парубий объяснил это обращением профильного комитета в связи с «необходимостью политических консультаций».

Ну, а когда в дело вмешивается политика, то ждать быстрых решений, исходя из украинских традиций, скорее всего, не стоит.

Нана Черная