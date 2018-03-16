Савченко попала в базу сайта "Миротворец"

02:29, 16 марта 2018
Общество
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Савченко оперативно оказалась на "Миротворце" / сайт "Миротворец"

Информация о ней размещена в разделе "Чистилище".

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"Предатель родины. Пособник террористов. Подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора и пророссийских террористических организаций. Подготовка государственного переворота", - указывается на сайте.

Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. По словам Луценко, следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания относительно совершения теракта в сессионном зале ВР.

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Теги: #Надежда Савченко#Миротворец