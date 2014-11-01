В Донецкой области остаются обесточенными 36 населенных пунктов

В Донецкой области из-за боевых действий 36 населенных пунктов остаются без электроснабжения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании ДТЭК, 31 октября в ремонтных работах участвовали 860 энергетиков в составе 257 бригад, используя 235 единиц техники.

Они восстановили электроснабжение сел в Амвросиевском, Красноармейском и Краснолиманском районах. В течение двух часов было восстановлено электроснабжение трех котельных, школы, кварталов Химик и Гвардейский в Центрально-Городском районе города Макеевка.

В Донецке была восстановлена подача электроэнергии около 1,4 тыс. абонентам поселка Лидиевка.

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31 октября бригады Шахтерского, Марьинского, Авдеевского, Ясиноватского, Тельмановского, Дебальцевского РЭС «Донецкоблэнерго» не имели возможности вести восстановительные работы из-за боевых действий, сказано в сообщении.