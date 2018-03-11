Годовщину провозглашения Карпатской Украины объявили на Закарпатье выходным днем

В марте 1939 года сойм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию.

15 марта на Закарпатье объявлен выходным днем по случаю годовщины провозглашения Карпатской Украины.

Читайте такжеВ Закарпатской ОГА не подтвердили открытие миссии ОБСЕ в регионеСоответствующее распоряжение подписал председатель облгосадминистрации Геннадий Москаль, сообщается на его сайте.

«15 марта 1939 сойм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом - сине-желтый стяг, гербом - изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном - «Ще не вмерла Україна». 15 марта 1939 года - одна из самых знаменательных дат в истории Закарпатья, поэтому в наше время этот день заслуживает того, чтобы быть выходным», - подчеркнул Москаль.

Согласно распоряжению председателя ОГА, председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с четверга, 15 марта, на одну из суббот апреля, когда по области будет проводиться традиционная весенняя толока.

Напомним, на 2018 год в Украине установлено 11 выходных, связанных с религиозными или государственными праздниками.