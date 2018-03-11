Годовщину провозглашения Карпатской Украины объявили на Закарпатье выходным днем
15 марта на Закарпатье объявлен выходным днем по случаю годовщины провозглашения Карпатской Украины.
Читайте такжеВ Закарпатской ОГА не подтвердили открытие миссии ОБСЕ в регионеСоответствующее распоряжение подписал председатель облгосадминистрации Геннадий Москаль, сообщается на его сайте.
«15 марта 1939 сойм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом - сине-желтый стяг, гербом - изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном - «Ще не вмерла Україна». 15 марта 1939 года - одна из самых знаменательных дат в истории Закарпатья, поэтому в наше время этот день заслуживает того, чтобы быть выходным», - подчеркнул Москаль.
Согласно распоряжению председателя ОГА, председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с четверга, 15 марта, на одну из суббот апреля, когда по области будет проводиться традиционная весенняя толока.
Напомним, на 2018 год в Украине установлено 11 выходных, связанных с религиозными или государственными праздниками.