За сутки в зоне АТО погиб украинский военный, четверо - ранены

За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, четверо получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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По его словам, за минувшие сутки погиб один украинский военный, четверо получили ранения.