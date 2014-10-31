За сутки в зоне АТО погиб украинский военный, четверо - ранены

13:55, 31 октября 2014
Общество
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Андрей Лысенко рассказал о потерях украинской армии за прошедшие сутки.

REUTERS

За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, четверо получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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По его словам, за минувшие сутки погиб один украинский военный, четверо получили ранения.

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