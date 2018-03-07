Для военных ВСУ разработали инструкцию на случай гендерной дискриминации или сексуальных домогательств

Разработан проект индивидуальной информационной пластиковой карты, которая потенциально должна быть у каждого военнослужащего.

Для военнослужащих Вооруженных сил Украины разработан проект информационной карточки относительно их действий в случае гендерной дискриминации или сексуальных домогательств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила представитель Управления правового обеспечения Генерального штаба ВСУ старший лейтенант юстиции Инна Заворотько.

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На вопрос УНИАН, не жалуются ли женщины-военнослужащие на какие-то неуставные отношения, в частности, сексуальные домогательства, Заворотько ответила: «Нет. Официально таких жалоб не поступало».

«Надо работать на упреждение. И мы работаем на упреждение», - отметила представитель Генштаба.

Она сообщила, что разработан проект индивидуальной информационной пластиковой карты, которая потенциально должна быть у каждого военнослужащего.

«Главная ее цель - это дать основные понятия гендерного равенства... Эта карта также содержит информацию о путях обращения военнослужащего, который чувствует себя жертвой или является свидетелем гендерной дискриминации, в том числе и сексуальных домогательств», - пояснила Заворотько.

В карточке, добавила она, будет указана «горячая линия» отдела военно-социальной работы социально-психологического управления Генерального штаба ВСУ. Также военнослужащие могут обратиться в национальную «горячую линию» по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации.

«Альтернативным вариантом является общественная организация – национальная «горячая линия» по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации, которой оперирует общественная организация «Ла Страда», - отметила Заворотько.