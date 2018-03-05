В Минобороны уверяют: женщины в армии служат наравне с мужчинами

В Минобороны отметили, что работа по совершенствованию соблюдения гендерного равенства продолжается.

Министерство обороны Украины выполняет международное обязательство по программе партнерства Украина - НАТО по гендерному вопросу и обеспечивает равенство прав и возможностей женщин и мужчин.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

"На сегодня в Вооруженных Силах Украины проходят службу около 25 тысяч женщин, из них - более 3 тысяч - офицеры. 10 тысяч женщин служат на должностях, которые определяют боеспособность ВС Украины. Участниками АТО является более 6 тысяч женщин, 2 тысячи женщин и сейчас выполняют боевые задачи в зоне конфликта на востоке страны", – сообщают в Минобороны.

Кроме этого, более 31 тысяча женщин работает в Вооруженных Силах Украины на гражданских должностях.

В Минобороны отмечают, что в целях соблюдения гендерного равенства в ВСУ за последние два года был существенно расширен перечень военно-учетных специальностей, которые могут занимать военнослужащие-женщины (а это около 100 специальностей).

В связи с этим, ориентировочное количество воинских должностей, на которые разрешается назначать женщин составляет более 90 тысяч (до 2016 года - только 38 тысяч должностей).

В Минобороны уверяют, что работа по совершенствованию соблюдения гендерного равенства продолжается.

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В частности создан отдел по вопросам гендерного равенства, где работают военнослужащие, контролируют выполнение данного вопроса, кроме этого, в офисе вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции работают женщины - офицеры, командированные от оборонного ведомства для контроля за этим направлением на межведомственном и государственном уровне.

"В связи с вышеизложенным, должны отметить, что вопрос целесообразности назначения отдельного советника по гендерным вопросам принадлежит компетенции министра обороны, а не других должностных лиц органов государственной власти", – резюмируют в ведомстве.

Как сообщалось, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что в Минобороны имеет место неоправданное бюрократическое сопротивлениевнедрению государственной политики обеспечения гендерного равенства.