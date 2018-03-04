При посадке в Запорожье за пределы взлетной полосы выкатился самолет
00:43, 04 марта 2018
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На борту самолета Embraer ERJ-145 авиакомпании "Роза Ветров" во время инцидента находилось 37 пассажиров и четыре члена экипажа. Пострадавших нет.
Самолет выкатился за пределы ВПП из-за непогоды / соцсети
В полдень 3 марта в аэропорту Запорожья за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) выкатился самолет, прилетевший из аэропорта Борисполь. Об этом сообщает Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами.
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На борту самолета Embraer ERJ-145 авиакомпании "Роза Ветров" во время инцидента находилось 37 пассажиров и четыре члена экипажа. Пострадавших нет.
Нацбюро по расследованию авиапроисшествий занимается выяснением обстоятельств случившегося.
В авиапарке "Розы Ветров" есть семь самолетов Embraer ERJ-145.
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