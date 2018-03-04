При посадке в Запорожье за пределы взлетной полосы выкатился самолет

00:43, 04 марта 2018
Общество
582 0
Самолет выкатился за пределы ВПП из-за непогоды / соцсети

Читайте такжеОбезьяна за штурвалом: спасенный от браконьеров шимпанзе полетал на самолете (видео)

На борту самолета Embraer ERJ-145 авиакомпании "Роза Ветров" во время инцидента находилось 37 пассажиров и четыре члена экипажа. Пострадавших нет.

Нацбюро по расследованию авиапроисшествий занимается выяснением обстоятельств случившегося.

В авиапарке "Розы Ветров" есть семь самолетов Embraer ERJ-145.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #самолет#Запорожье