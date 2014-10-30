На Донбасс прибывает российская бронетехника, боевиков отводят во второй эшелон - Тымчук

В район Горловки, а также в Кировский и Киевский районы Донецка продолжают прибывать российские подразделения в виде мобильных тактических групп из состава мотострелковых бригад Южного военного округа РФ, укомплектованные штатной бронетехникой.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Отмечено прибытие до 5 ротных тактических групп. Местные боевики отводятся во второй эшелон", - отмечает он.

Эксперт говорит, что в районе Волновахи российско-террористические войска проводят разведку огневых позиций украинских войск. Отмечена переброска в данный район артсистем противника – до 20 единиц.