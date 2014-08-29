В Украину вторглись 3 батальонные тактические группы и 2 танковых батальона российских войск - Тымчук

В Украину вторглись 3 батальонные тактические группы и 2 танковых батальона российских войск, которые действуют по двум основным направления: в районе Новоазовска и по линии Амвросиевка-Иловайск.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

«Российские войска в тесном взаимодействии с террористами продолжают активные действия по двум основным направления – в районе Новоазовска и по линии Амвросиевка-Иловайск», - отметил он.

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«При этом речь о десятках батальонных и ротных тактических групп российских войск, вторгнувшихся в Украину, не идет (по крайней мере, пока). На данный момент нами подтверждено присутствие на Донбассе 3 БТГ и двух танковых батальонов россиян (максимальная оценка при этом – 5 БТГ и 3 тб). Плюс от 8 до 10 диверсионно-разведывательных групп российского спецназа», - добавил Тымчук.

В то же время, по его словам, Россия имеет полную возможность и далее вводить войска в Украину. «По нашему мнению, остановить этот процесс может только жесткий отпор и уничтожение уже введенных подразделений», - подчеркнул военный эксперт.

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«В этом контексте внушает оптимизм тот факт, что силы АТО достаточно эффективно наносят артиллерийские и авиационные удары по скоплениям вражеских войск, уничтожая личный состав и технику россиян», - убежден Тымчук.