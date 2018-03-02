Суд восстановил Амосову в должности ректора Университета Богомольца

Таким образом Окружной административный суд Киева остановил действие приказа Министерства здравоохранения об отстранении Амосовой от занимаемой должности.

В Национальном медицинском университете им. А. Богомольца заявляют, что суд восстановил Екатерину Амосову на должности ректора учебного заведения.

Читайте такжеОтстраненная от должности ректора медуниверситета Амосова готовит заявление в НАБУКак сообщает пресс-служба университета, Окружной административный суд Киева удовлетворил жалобу Амосовой и остановил действие соответствующего приказа Министерства здравоохранения.

В суде пока это сообщение не комментируют, передает радио Свобода.

20 февраля Министерство здравоохранения сообщило об отстранении от исполнения обязанностей ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерину Амосову. В Минздраве пояснили, что это связано с тем, что в этом университете не состоялся лицензионный интегрированный экзамен «Крок 1. Стоматология», запланированный на 20 февраля во всех учреждениях высшего образования, которые готовят врачей-стоматологов.

По данным министерства, это произошло из-за отсутствия договора между Центром тестирования, который является единственной уполномоченной на проведение лицензионных экзаменов «Крок» организацией, и Национальным медицинским университетом им. Богомольца.

25 февраля на сайте университета появилось заявление о бессрочном страйке студентов и работников НМУ в связи с «беспрецедентным, грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения в независимость и самоуправляемость НМУ им. Богомольца».

28 февраля участники забастовки в НМУ им. Богомольца заявили, что прекращают протесты, поскольку комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал все требования».

Екатерина Амосова рассказала, что депутаты обратились к премьер-министру Гройсману с просьбой определить дату сдачи студентами-стоматологами третьего курса экзамена «Крок 1», проверить законность финансовой деятельности Центра тестирования при Минздраве и отменить приказ Министерства о проверке вуза и отстранении ректора.